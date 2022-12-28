Deneyimli pilot, uçak tuvaletindeki atıkların nereye gittiğini açıkladı

Bir havayolu pilotu, sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla uçak tuvaletini kullandıktan sonra kalan dışkıların nasıl yok edildiği hakkında bilgi verdi.

TikTok hesabı üzerinden havacılık sektöründe nasıl iş bulunacağından, uçmaktan neden korkmamanız gerektiğine kadar düzenli olarak videolar paylaşan Garrett isimli bir pilot, son olarak uçaktaki tuvalet depolarının nasıl boşaltıldığına dair bir içerik paylaştı.

Uçaklarda biriken dışkının yeryüzüne doğru bırakıldığı iddialarını yalanlayan pilot, atıkların uçağın arkasındaki su tesisatından ve varış noktasındaki yer ekibinin tüm bu atıkları topladığı özel bölmelerden geçtiğini açıkladı.

Garrett’ın 300.000’den fazla beğeni alan videosuna büyük ilgi gösteren sosyal medya kullanıcıları ise atıkların havaya boşaltıldığını düşünen insanlara şaşırdıklarını belirttiler.