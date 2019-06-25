  • BIST 95.421
  • Altın 265,252
  • Dolar 5,7907
  • Euro 6,5797
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Deneyimli Televizyoncu Meryem Özkurt yeniden BRT’ye Müdür oldu

» »
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Deneyimli Televizyoncu Meryem Özkurt yeniden BRT’ye Müdür oldu

Toplantı sonrası Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun BRTK Müdürlüğü’ne atadığı isim ikinci kez Meryem Çavuşoğlu Özkurt oldu.

Temmuz 2018’de BRTK Müdürlüğü’nden istifa eden tecrübeli televizyoncu Özkurt, yeniden görevinin başına getirildi.

Kıbrıs doğumlu olan Meryem Özkurt Çavuşoğlu, üniversite eğitimine İstanbul’da devam etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesin’den 1988 ‘de mezun olan Özkurt, aynı yıl içerisinde TRT’de televizyonculuk hayatına ilk adımı attı.

Özel televizyon kanallarını kurulmasıyla birlikte 1992 yılında Show TV’de yönetmen olarak yeni görevine başladı. 1993’te TGRT’ye transfer olan Özkurt, uzun yıllar çalıştığı kanalda özel görevlendirme ile yayın sorumlusu olarak Reuters’ in Londra merkezinde bulundu.

2004’te Star TV’ye geçiş yapan deneyimli televizyoncu Özkurt, 2009 yılına geldiğinde ise meslek hayatına başladığı TRT’de kariyerine devam etti.

TRT 1 Ana Haber yönetmenliğini yapan Özkurt, TRT 2’yi haber kanalına dönüştüren ekip içerisinde yer aldı ve 2010’da TRT Haber İstanbul Müdürü olarak yeni görevine atandı.

2013’da TRT İstanbul Müdür Yardımcısı olan Özkurt’un, 2016’da BRTK Müdürü olarak ataması gerçekleşti. Kıbrıs’a dönen Özkurt iki yıl boyunca BRT Genel Müdürü olarak görevini sürdürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı25 Haziran 2019 Salı 18:04
  • Başsavcılık'tan 'Özgürgün' açıklaması!25 Haziran 2019 Salı 17:29
  • İki yeni atama yapıldı25 Haziran 2019 Salı 16:57
  • Polis Genel Müdürlüğü'nden çok önemli 'Ciklos Raporu' açıklaması25 Haziran 2019 Salı 16:19
  • Başkası adına düzenlenmiş kimlikle güneye geçmek isteyen bir kişi tutuklandı25 Haziran 2019 Salı 16:10
  • Denetimler sürüyor: 8 tutuklama daha25 Haziran 2019 Salı 16:06
  • Menteş Gündüz: “Savcılıkta Bu Kadar Dosya Varken En Tazesi Seçiliyor” “Bana Göre Politiktir”25 Haziran 2019 Salı 15:49
  • Lefkoşa'nın göbeğinde silahlı kavga: 1 kişi vurularak ağır yaralandı25 Haziran 2019 Salı 15:28
  • Eski CTP genel sekreterlerinden Naci Talat, 28’inci ölüm yıldönümünde anılacak25 Haziran 2019 Salı 14:33
  • Meteoroloji Dairesi’nden ‘Toz’ uyarısı25 Haziran 2019 Salı 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti