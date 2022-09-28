  • BIST 3.198,16
  • Altın 989.221
  • Dolar 18.5259
  • Euro 18.0617
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı

» »
Japon ilaç üreticisi Eisai, Lecanemab adı verilen ilacın 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlattığını söyledi
Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı

Japon ilaç üreticisi Eisai, Alzheimer hastalığı için çalıştığı deneysel ilacının, hastalığın erken evrelerindeki hastalarda bilişsel düşüşün yavaşlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Şirket, bir faz 3 klinik denemesinde, lecanemab adı verilen ilacın 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlattığını söyledi.

Sonuçlar bir haber bülteninde açıklandı ancak henüz hakem tarafından gözden geçirilmedi.

Sonuçlar, ABD'li ilaç üreticisi Biogen'in geçen yıl ilacı Aduhelm'i başarısız bir şekilde piyasaya sürmesinden sonra Alzheimer hastalarına yeni bir umut sunabilir

Biogen, yeni ilacın ticarileştirilmesinde Eisai ile ortaklık kurdu, ancak Eisai, geliştirme ve 3. aşama denemesine öncülük etti.

Ancak uzmanlar, sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunması konusunda uyardı.

Minnesota, Rochester'daki Mayo Clinic'te nörolog olan Dr. Ronald Petersen, sonuçların “hastalık üzerinde önemli bir etki yaratma yönünde ilk adım” olduğunu söyledi.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir nörolog olan Dr. Alberto Espay, yararın "küçük" olduğunu ve bir hasta için anlamlı olabilecek eşiğin altına düştüğünü söyledi.

Yine de, "hastalar buna temkinli bir iyimserlikle bakabilir" dedi.

Sonuçlar, 18 ay boyunca iki haftada bir ya ilaç ya da plasebo almak üzere rastgele atanan bin 795 hastayı temel aldı.

Bilişsel düşüş, altı alana odaklanan bir klinik demans derecelendirme ölçeği kullanılarak ölçüldü: hafıza, oryantasyon, yargılama ve problem çözme, toplumla ilişkiler, ev ve hobiler ve kişisel bakım. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül28 Eylül 2022 Çarşamba 09:16
  • Kaygılı olmak tetikliyor… Erken doğum riskine dikkat27 Eylül 2022 Salı 21:45
  • Giderek artıyor… Kötü yaşam tarzına devam etmek kanseri tetikliyor27 Eylül 2022 Salı 20:55
  • Araştırmacılar uyarıyor: Demans, COVID’de ölüm riskini artırıyor27 Eylül 2022 Salı 17:33
  • Kalp krizinde “ilk 60 dakika” çok önemli!27 Eylül 2022 Salı 13:43
  • Bakan Altuğra:" Tıp-İş ile görüşmelerimiz sonucunda uzlaşı sağlamış bulunmaktayız " 27 Eylül 2022 Salı 13:33
  • Güney Kıbrıs’ta 4’üncü doz aşı yaşı düşürüldü27 Eylül 2022 Salı 11:38
  • 20'lik diş ağrısını nasıl geçer?27 Eylül 2022 Salı 09:53
  • Çocuklara Covid-19 uyarısı: Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 21:17
  • “Unutulan Genetik Miras Talasemi” Çalıştayı Yapılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti