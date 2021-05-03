Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 08:00 sıralarında, Demirhan’da, İsmail Bozdağ TÖRE (E-54), yapımı devam etmekte olan kendisine ait inşaatın birinci katında yeni dökülmüş betona sulama işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.
İsmail Bozdağ TÖRE kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde köprücük ve kaburga kemiği kırığı teshisi ile müşahede altına alınmışlardır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.