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Dengesini Kaybetti 12 Metrelik Merdivenden Düştü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Dengesini Kaybetti 12 Metrelik Merdivenden Düştü

25.04.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan ikametgahın çatı
katında, gider borusunun tamiri için çalışan şahsa yardım eden Mehmet ÖNGÖR (E-60),
12 metrelik seyyar merdivenden aşağıya indiği sırada, dengesini kaybetmesi soncu beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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