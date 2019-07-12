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Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

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Fırat'ın cenazesinin bugün Cuma namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi.
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HDP'nin Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesinin bugün Cuma namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi.

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