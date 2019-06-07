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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Deniz Amcazade bu gece Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali verecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden birincilikle mezun olan Deniz Amcazade, bu gece saat 20:00’de Naci Talat Vakfı’nda, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuk ve aileleri yararına piyano resitali verecek.
Deniz Amcazade bu gece Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali verecek

Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olmayı amaçlayan ve dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının eserlerinin sergileneceği piyano resitalinin biletleri 10 TL karşılığında kapıdan temin edilebilecek.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, değerli bağışçı Deniz Amcazade’nin gösterdiği sosyal sorumluluğun Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve aileleri için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, tüm sanatseverleri bu akşamki etkinliğe davet etti.

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