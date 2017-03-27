“Deniz Atıkları: Temiz Sahiller İçin El Ele" projesinin kapanış etkinliği Çarşamba günü Lefkoşa'da yapılacak

Mağusa Surici Derneği’nin (MASDER) AB finansmanıyla ve üç değişik partnerle yürüttüğü "Deniz Atıkları: Temiz Sahiller için El Ele" projesinin kapanış etkinliği Lefkoşa'da yapılacak.

MASDER’den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü 17.30-19.30 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenecek etkinlikte ilk olarak proje süresince yapılanlara değinilerek, ardından da “deniz atıkları” temalı yaratıcı yazı, yeniden kazanım sanat ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri sunulacak. Kokteylle son bulacak etkinlikte, birincilik kazanan eserlerle sergileme alan fotoğrafların yer alacağı karma bir sergi de açılacak.