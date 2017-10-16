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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

CHP Antalya milletvekili ve CHP eski genel başkanı Deniz Baykal pazar gecesi yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Baykal'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi.

Baykal'ın Fransa ziyareti dönüşü sonrası ateşinin yükseldiği ve gece yarısı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Deniz Baykal'ın önce özel bir hastaneye götürüldüğü ancak İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

CHP'li eski Antalya milletvekili Tuncay Ercenk, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söylediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile bu sabah telefonda görüştüğü bildirildi.

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