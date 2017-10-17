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Deniz Baykal'a ikinci ameliyat

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Deniz Baykal'a ikinci ameliyat
Yeni riskler oluşabilir, şu anda uyutuluyor; ziyaret yasağı var.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal,beynindeki ödem nedeniyle bugün yeniden ameliyata alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Baykal'ın son durumuyla ilgili, "Yeni riskler oluşabilir, şu anda kendisi uyutuluyor ziyaret yasağı var" dedi.

Uyandırılma sürecine tomografiden sonra gidileceğini ifade eden İbiş, "Tomogrofiden itibaren uyandırılma sürecine girecek. Arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapacak, ona göre tekrar ihtimallere bakacağız" ifadesini kullandı.

48-72 saatlik sürecin çok önemli olduğuna dikkat çeken İbiş, "48-72 saatlik süreç çok önemli. Vakalara göre birkaç gün daha uzayabilir. Yoğun bakım süreci değerlendirdikten sonra bunu tekrar konuşmamız daha uygun olur" şeklinde konuştu.

Bu sabah yapılan konsültasyonların ardından doktolar, Baykal'ın kanamasının devam ettiğini ve yeniden ameliyata alınması gerektiğini ifade ettiler. 1.5 saat süren ameliyat sonrasında Baykal'ın beynindeki ödemin alındığı ve kanamanın durdurulduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in açıklamaları şöyle:

İbiş şöyle konuştu:

Bütün imkanlarımız burada mevcut. Elden gelen yapılacaktır. Buna rağmen önümüzdeki süreçlerle farklı tablolarla karşılaşabiliriz. Arkadaşlarımız bunu düşünüyor, ne gibi tedbirler alacaklarını planlıyorlar. Şu anda beklemekten başka çaremiz yok. Şu anda uyutulduğu için değerlendirmek güç ama kuvvetsizlik devam ediyor. Beyne dair herhangi bir hasar olduğu zaman biz kafa içi basıncın artmasını bekliyoruz. Kanama sebebiyle içindeki hacim artar. Ödem sebebiyle basınç artar. Ancak bunun düzeyi çok önemli. Başka bir beyin dokusunda hasara neden olacak düzeye gelince mutlaka tedbir alınır. O da cerrahi müdahaledir. 

Tomogrofiden itibaren uyandırılma sürecine girecek. Arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapacak, ona göre tekrar ihtimallere bakacağız.

Dün akşamüstünden beri uyutulmakta, beynin kendisini toparlaması lazım. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle solunum desteği uygulanıyor. Onun da verdiği bir stres var. Sanıyorum uyandıktan sonra arkadaşlarım daha net bir şekilde değerlendirecekler.

Kaç günlük bir tedavi öngörüyorsunuz?

48-72 saatlik süreç çok önemli. Vakalara göre birkaç gün daha uzayabilir. Hastanede ne kadar kalır? Yoğun bakım süreci değerlendirdikten sonra bunu tekrar konuşmamız daha uygun olur. 

Olumsuz bir şey algılayalım mı bu açıklamadan?

Tablo ciddi bir tablo. Sonuçta beyinde bir iltihap oluşuyor, beyne giden damar tıkanıyor. Biz her zaman başka beyin hasarı oluşması, başka bir anormallik riskini hep göz önünde bulunduruyoruz. Bir de akciğer rahatsızlığı var. Elimizde "başka bir sorun oluşabilir" diye bir not yok. Ama biz hekimiz, her şeyi değerlendirmek zorundayız. 
 

Baykal'ın ameliyatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada da,  "Ameliyat esnasında yapılan anjiyoda beyin dokusunda bir problem olmadığı gözlendi. Beynin içindeki ödem boşaltılarak ameliyata son verildi. Sağlık durumu iyi. Beynin bir bölgesinde canlı olmayan bir doku yoktur. Sağlık durumu iyiye gidiyor" denildi.

Dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyne giden ana damarında tıkanıklık tespit edilmişti.

Tıkanıklığın boyundan yapılan anjio ile giderilmesinin ardından Baykal'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu. Gece boyunca durumu yakından takip edilen ve 3 kez beyin tomogrofisi çekilen Baykal'ın son tomografisinde beyninde ödem tespit edildi.

Bunun üzerine Baykal kısa bir süre önce yeniden ameliyata alındı.

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Baykal'ın yeniden ameliyara alındığını söyledi ve "Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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