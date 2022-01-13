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Deniz: Denktaş Tüm Dünyada Takdir Edilen Devlet Adamlığı Niteliğiyle Esaret İçinde Yaşayan Halklara Örnek Oldu

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Deniz: Denktaş Tüm Dünyada Takdir Edilen Devlet Adamlığı Niteliğiyle Esaret İçinde Yaşayan Halklara Örnek Oldu
Deniz: Denktaş Tüm Dünyada Takdir Edilen Devlet Adamlığı Niteliğiyle Esaret İçinde Yaşayan Halklara Örnek Oldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde büyük fedakârlıkla savunan Rauf Raif Denktaş’ın, bu uğurda karşılaştığı her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aştığını ve tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle esaret içinde yaşayan halklara da örnek olduğunu belirtti.

Deniz, Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir özveriden kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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