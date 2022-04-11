Deniz: Ekonomik krizdeki en önemli virüs enflasyondur

Ekonomik krizdeki en önemli virüsün enflasyon olduğunu vurgulayan Turgay Deniz, enflasyonun nasıl aşağıya çekilebileceğine konsantre olmak gerektiğini söyledi.

Turgay Deniz, enflasyonun tek haneli rakamlara getirilmesi halinde bugün şikayet edilen pahalılık ve yüksek kredi faizlerinin üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Deniz, elektrik, petrol fiyatlarının artması; gümrük vergilerinin ve KDV oranlarının yüksek olmasının enflasyonu tetiklediğine işaret etti.

Deniz, “bunlar piyasadaki ürünlere maliyet olarak ekleniyor ve fiyatları yukarıya doğru çekiyor. Halk bu fiyatları ödüyor. Daha sonra da kamu maliyemiz hayat pahalılığı diye ödeme yükümlülüğüne daha giriyor. Ekonomik krizde herşeyi etkileyen virüs enflasyondur. Dolayısıyla bütün çalışmamızı enflasyonu nasıl aşağı çekeriz üzerinde yoğunlaştırabilirsek, diğer şikayet ettiğimiz tüm ekonomik sorunlarımızın da kısmen veya tamamen üstesinden gelmiş olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarına yapılacak artışların piyasaya yansımasının nasıl minimize edilebileceği, sanayide kullanılan mazot ve gaz yağının nasıl ucuz tutulabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Turgay Deniz, yüksek enflasyon nedeniyle kan kaybeden işletmelere düşük faizli krediler sağlanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, gümrüklerde döviz kurunun sabitlenmesi; artan taşıma maliyetlerinin gümrüğe dahil olmaması gibi adımların da enflasyonu aşağı çekebileceğine dikkat çekti.

Maliye’nin ise gelirlerini artırmak için farklı adımlar atabileceğini belirten Turgay Deniz, kayıt dışı ekonomiye işaret etti ve kayıt altına alınmasının önemini vurguladı.

Deniz, “Bu ülkede yüzde 70 kayıt dışılık vardır. Devletimizin şu anda elde ettiği vergilerin en az 3 mislini daha alabilecek bir potansiyel var bu ülkede ve bu potansiyel üzerine gidilmiyor. Hazır olana bakıyoruz. El altında olana yükleniyoruz ” dedi.

Maliye’nin gelirlerini artırmak için teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Deniz, e-devletin uygulamaya geçmesi ve reformların da daha fazla zaman kaybetmeden yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. BRT