Deniz: Gerekirse Davayı İş Dünyası Adına Ticaret Odası Açacaktır

Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Deniz’in konuşmalarından kısa konu başlıkları şöyle:

‘KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR YAPIYA KAVUŞMAK İSTİYORSAK, ÖNCE TASARUFFU ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR’

Topladığımız vergi ve harçlarla ancak kamu giderlerini karşılayabiliyoruz. Bunun dışında ülkeye yapılan herşey Türkiye’nin yardımıyla yapılıyor. Ülkemizde yaratılan müşavirler ordusu var. Biz bunlara harcadığımız parayla kaç tane külliye kaç tane hastane kaç tane okul yaparız!’

İHALELERDE ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ. DEVLETİ ZARARA UĞRATANLAR GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEMELİDİR.

Elektrik konusunda bu dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak aktif çalışacağız. İhalesiz alımlarım tamamen karşısındayız. Şeffaflık ve eşitlikten yanayız. Gerekirse mahkemeye başvuracağız. Devletin parasını zarara uğratanlar güneş yüzü görmemelidir. Yolsuzluk, rüşvet algısı toplumun devlete olan inancını zedelemektedir.

‘GEREKİRSE DAVAYI İŞ DÜNYASI ADINA TİCARET ODASI AÇACAKTIR’

Şu anda iş dünyası ayaktadır. İş dünyası için 25 Aralık tarihi önemli bir tarihtir çünkü yeni yılın son haftasıdır. Alışverişin yapılacağı son haftadır. Güney tatildir ve alışveriş, yeme-içme için Kuzey’i tercih edeceği gündür. Ekonomiye katkı koyacaktır. Siz böyle bir güne seçim tarihi koyuyorsunuz. Sanki de bu ülkede özel sektör yoktur. Bu tarih değiştirilmezse belki de bu sefer davayı iş dünyası adına Ticaret Odası açacaktır.