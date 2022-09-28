  • BIST 3.198,16
  • Altın 985.474
  • Dolar 18.515
  • Euro 17.8894
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Deniz: Gerekirse Davayı İş Dünyası Adına Ticaret Odası Açacaktır

» »
KTTO Başkanı Turgay Deniz, bugün Kuzey.Kibris.Tv’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu “Kaptan'ın Günlüğü” programının konuğu oldu.
Deniz: Gerekirse Davayı İş Dünyası Adına Ticaret Odası Açacaktır

Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Deniz’in konuşmalarından kısa konu başlıkları şöyle:

 ‘KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR YAPIYA KAVUŞMAK İSTİYORSAK, ÖNCE TASARUFFU ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR’

Topladığımız vergi ve harçlarla ancak kamu giderlerini karşılayabiliyoruz. Bunun dışında ülkeye yapılan herşey Türkiye’nin yardımıyla yapılıyor. Ülkemizde yaratılan müşavirler ordusu var. Biz bunlara harcadığımız parayla kaç tane külliye kaç tane hastane kaç tane okul yaparız!’

İHALELERDE ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ. DEVLETİ ZARARA UĞRATANLAR GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEMELİDİR.

Elektrik konusunda bu dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak aktif çalışacağız. İhalesiz alımlarım tamamen karşısındayız. Şeffaflık ve eşitlikten yanayız. Gerekirse mahkemeye başvuracağız.  Devletin parasını zarara uğratanlar güneş yüzü görmemelidir. Yolsuzluk, rüşvet algısı toplumun devlete olan inancını zedelemektedir.

‘GEREKİRSE DAVAYI İŞ DÜNYASI ADINA TİCARET ODASI AÇACAKTIR’

Şu anda iş dünyası ayaktadır. İş dünyası için 25 Aralık tarihi önemli bir tarihtir çünkü yeni yılın son haftasıdır. Alışverişin yapılacağı son haftadır. Güney tatildir ve alışveriş, yeme-içme için Kuzey’i tercih edeceği gündür. Ekonomiye katkı koyacaktır. Siz böyle bir güne seçim tarihi koyuyorsunuz. Sanki de bu ülkede özel sektör yoktur. Bu tarih değiştirilmezse belki de bu sefer davayı  iş dünyası adına Ticaret Odası açacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:01
  • Tatar, yarın İznik'e gidiyor28 Eylül 2022 Çarşamba 17:50
  • Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre28 Eylül 2022 Çarşamba 17:41
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi28 Eylül 2022 Çarşamba 17:29
  • Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”28 Eylül 2022 Çarşamba 17:23
  • BES: Yeni Cumhurbaşkanlığı’nın yapılmaması için en ön saflarda yer alacağız28 Eylül 2022 Çarşamba 17:17
  • Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11
  • Üstel Açıkladı.. Külliyeyi ülkemiz yöneticileri istedi..."Türkiye’nin bu adayı ilhak etme niyeti yoktur."28 Eylül 2022 Çarşamba 16:11
  • Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:57
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti