Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaştığı için evi basılan eski asker: Yıldırma politikası

Sosyal medyada Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaştığı için “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılanan ADAM-DER üyesi emekli asker Yusuf Çakır, ilk duruşmada beraat etti.

Sosyal medyada Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaştığı için “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılanan ADAM-DER üyesi emekli asker Yusuf Çakır, ilk duruşmada beraat etti. Çakır ev baskınından davaya dek tüm sürecin “yıldırmak için yapıldığını” söylerken, bir diğer eski asker Bahadır Altan ise süreci “darbe hukuksuzluğu” olarak yorumladı.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) üyesi emekli subay Yusuf Çakır’ın evi 2018 yılının Haziran ayında polislerce basıldı.

İzmir’de 13 Haziran sabahı 05:30 sularında evi 50’ye yakın polis tarafından sarılarak aranan ve ardından gözaltına alınan Çakır, 7 gün boyunca yani Ramazan Bayramı süresince gözaltında tutuldu.

Çakır’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gösterildi. Buna göre Çakır’ın Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve 68 hareketi önderleri ile ilgili paylaşımları “terör örgütü propagandası” sayıldı.

Savcılık tarafından ifadesi bile alınmayan Çakır, polis evraklarıyla mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme ise yurt dışı yasağı getirerek, ‘adli kontrol’ kaydı ile Çakır’ı serbest bıraktı. Bir sonraki duruşma tarihi de 28 Şubat 2019 olarak belirlendi.