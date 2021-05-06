Deniz Gezmiş ve arkadaşları anılıyor

68 Kuşağı’nın öğrenci lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşları için her yıl Ankara Karşıyaka’daki mezarları başında düzenlenen anma programı bu yıl pandemi ve tam kapanma koşulları nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
Gezmiş ve arkadaşları sosyal medya üzerinden düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Anma kapsamında Denizler’in avukatı Halit Çelenk adına düzenlenen hukuk ödülleri de bugün sahiplerini bulacak.
Ödül töreni kısıtlama nedeniyle online olarak düzenlenecek.
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