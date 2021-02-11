Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, Deniz Gezmiş'in aslında siyah beyaz olan 4 kare fotoğrafını renklendirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Gezmiş'in üzerinde ünlü yeşil parkasıyla göründüğü fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı. Enver Gezmiş fotoğraflarla ilgili, "Deniz Gezmiş'in Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde çekilmiş fotoğraflarını daha önce görmüştüm. Ancak fotoğrafların büyük boyutları yoktu."