Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, Deniz Gezmiş'in aslında siyah beyaz olan 4 kare fotoğrafını renklendirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Gezmiş'in üzerinde ünlü yeşil parkasıyla göründüğü fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı. Enver Gezmiş fotoğraflarla ilgili, "Deniz Gezmiş'in Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde çekilmiş fotoğraflarını daha önce görmüştüm. Ancak fotoğrafların büyük boyutları yoktu."
68 kuşağının öğrenci lideri ve siyasi aktivisti Deniz Gezmiş'in, 1971 yılında yakalandıktan sonra çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
11 Şubat 2021 Perşembe 11:00
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