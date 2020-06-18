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Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze töreninde helallik isteyen imam, "Deniz ağabeyimize yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hamdi ağabeyimizi kendilerine komşu eylesin" dedi
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş son yolculuğuna uğurlandı

1968 kuşağının simge isimlerinden, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) kurucuları arasında yer alan Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş yaşamını yitirdi. 

Gezmiş, Üsküdar’daki Selimiye Büyük Camii'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hellallik isteyen imam, "Deniz ağabeyimize yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hamdi ağabeyimizi kendilerine komşu eylesin" diyerek dua etti.

Mart ayından bu yana yoğun bakımda olan Hamdi Gezmiş, geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti. Gezmiş için Üsküdar’daki Selimiye Büyük Camii'de cenaze töreni yapıldı.

"Allah Deniz ağabeyimize gani gani rahmet eylesin"

Tükenmezhaber'den Özlem Temena'nın haberine göre, cenaze töreninde helallik isteyen imam, sonrasında şu ifadeleri kullandı:

Deniz ağabeyimizin son mektubunda, son vasiyetinde yazmış olduğu gibi babasına emanet etmiş olduğu gibi kitaplarını ve eserlerini Hamdi ağabeyimize emanet bırakmıştı. Kendisinin bilim insanı olmasını vasiyet etmişti Deniz ağabeyimiz. Hamdi ağabeyimiz ilim ve bilim konusunda kendisini yetiştirdi. İktisat ve maliye konusunda insanlığa hizmette bulundu. Rabbim kendisinden razı olsun. Özellikle merhume birazdan yanına defnedeceğimiz Mukaddes annemize ve Deniz ağabeyimize yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hamdi ağabeyimizi kendilerine komşu eylesin. Cennet bahçelerinde buluşmayı kendilerine nasip eylesin.

Vasiyetinde "Bilim adamı olmasını istiyorum" demişti

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş’in bilim adamı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (…) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” satırlarını yazmıştı.

Hamdi Gezmiş'in hayatı

Hamdi Gezmiş, 1952 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye bölümünü bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora programına devam etti. 1978-1983 yılları arasında İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde müfettiş olarak görev yaptı. 1983 yılından 1999 yılına kadar serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.

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