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Deniz Gözetimi İçin İnsansız Hava Aracı (Uav)

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Deniz Gözetimi İçin İnsansız Hava Aracı (Uav)
Deniz Gözetimi İçin İnsansız Hava Aracı (Uav)

Güney Kıbrıs’ta, deniz ve liman polisi için UAV olarak bilinen insansız hava aracı alınacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Deniz Gözetimi İçin UAV” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki deniz ve liman polisinin ileriki aylarda, büyük ve yüksek kapasiteli bir insansız hava aracı-UAV ile güçlendirileceğini yazdı.

Gazete liman ve deniz polisinin, UAV ile birlikte, hava şartlarından ve kıyılardaki koşullardan etkilenmeksizin, gerek mülteci taşıyan gemiler, kaçakçılık veya diğer yasa dışı olaylara ilişkin operasyonlar için 40 deniz miline kadar gözetim yapabileceğini belirtti.

UAV ve UAV için zaten ihaleye çıkılan yer kontrol istasyonu için, yazılım kontrolü ile birlikte 295 bin Euro’ya mal olmasının beklendiğini belirten gazete, bunun içerisinde 2 yıllık garanti ile UAV kullanıcılarının ve teknisyenlerinin eğitiminin de bulunduğunu yazdı.

İnsansız hava aracı sisteminin kullanılmasına ilişkin belgede, bu sistemin; denizde tehlikede olan insanların hayatlarının kurtarılmasına ilişkin ortak çabaların iyi duruma getirilerek sınırlar arası suçların ve düzensiz göçün önlenmesi için kullanılacağından söz edildiğini yazan gazete, ana özelliğinin, uçuş sırasında canlı görüntüleri yer kontrol istasyonlarına ileten bir kameranın dahil edilmesinin olacağını da belirtti.

UAV’nin taşıyacağı kameraların gündüz, gece ve termal olacağından da söz edildiğini belirten gazete, insansız hava aracından faydalanmak için toplam 6 kişinin eğitim göreceğini, bunlardan 4’ünün pilot ve sistemin kullanıcıları olarak 2’sinin ise sistemin teknisyenleri olarak eğitileceğini yazdı.

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