Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi Kapanış Etkinliği Yapıldı

Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi kapanış etkinliği Karşıyaka Güzelyalı sahilinde yapıldı. Etkinlikte, iyileşme sürecini tamamlayan yetişkin bir deniz kaplumbağası yeniden denize, doğal yaşamına bırakıldı.

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından Karpaz ve Karşıyaka sahillerinde yürütülen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı –TİKA ve TELSİM tarafından desteklenen Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi’nin 2022 yılı kapanış etkinliği Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Oğuz Türkozan, proje kapsamında, Karpaz Kuzey ve Güney bölgesinde, dünyanın farklı ülkelerinden 100 gönüllüyle 15 kumsalda çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Verimli geçen sezonda bin 700 yuvaya ulaşıldığını kaydeden Türkozan,

Drone teknolojisi kullanılarak. Karpaz’da tüm kumsalların 3 boyutlu haritalarının çıkarıldığını söyledi, amaçlarının iklim değişikliği sonucu meydana gelen değişim tespiti olduğunu belirtti.

Karşıyaka Turtle Watch temsilcisi Jenny Tyler da, Güzelyalı sahilinde 38 gönüllü ve 2 çocuğun görev yaptığını belirterek sezon sonunda burada, ikisi yeşil kaplumbağa 42’si caretta carettalara ait 44 yuvadan, bin 600 kaplumbağa yavrusunun denize ulaştığını söyledi.

Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai,bilimsel doğrularla sürdürülen, konunun uzmanlarının yürüttüğü böyle bir projede işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş ise, TİKA’nın projeye sağladığı katkıları hakkında bilgi verdi, KKTC’de çevre, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projelere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, plajın 4 yıl önce belediye bünyesinde açıldığını hatırlattı.

Aktuğ, hedeflerinin Taşkent Doğa parkı işbirliğinde burada bir rehabilite merkezi yaratmak olduğunu kaydetti.

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, ülkede denizaltı biyolojik çeşitliliğinin her geçen gün azalırken çevre kirliliğinin arttığını belirterek yerel yönetimler ve merkezi hükümetin önlemalması gerektiğini ifade etti.

Akpınar, mecliste Paris İklim Antlaşması ve BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesinin en kısa sürede oylanarak yasallaşması için mesai harcayacaklarını kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,TürkiyeCumhuriyetiolarak TİKA aracılığıyla projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Projeye başlanırken, proje yetkililerinden bunun bilim üreten bir proje olmasını talep ettiklerini belirten Başçeri, proje kapsamında yapılan haritalama çalışmasından elde edilen verilerin, dünya bilim literatürünün ilgisini çektiğini ve bu verilerin kısa bir süre sonra yurtdışında bilimsel bir konferansta sunumunun yapılacağını kaydetti.

Vizyoner bir bakış açısıyla yapılan bu çalışmaların, 20’den fazla üniversite bulunan KKTC’de artık bilimin de üretilmesinin zamanının geldiğini ortaya koyduğunu belirten Başçeri, böyle değerli bir çalışmayı hayata geçiren herkesi kutladı.

Başçeri, Karpaz ve Lapta’da uluslararası gönüllülerin katılımıyla yürütülen proje ve oluşan bilim alanının, nasıl bir bilim üssü haline getirilebileceğinin de düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimin sınır tanımadığını vurgulayan Başçeri,KKTC uluslararası toplumla entegre olma konusunda duvarlarla karşı karşıya olduğunu ancak bilim üretilmesi halinde o duvarların teker teker yıkılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye katkı koyanlara teşekkür plaketleri ve gönüllülere teşekkür belgeleri sunuldu. Etkinlikte, Temmuz ayında merkeze yaralı olarak getirilen ve 2.5 aylık rehabilite sürecinin ardından sağlığına kavuşan yetişkin bir deniz kaplumbağası yeniden denize, doğal yaşamına bırakıldı.