Deniz kaplumbağalarının tedavisi konulu çalıştay düzenlendi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 4’ünü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, kaplumbağaların tedavi süreci konulu çalıştay düzenledi.

Merkez’den yapılan açıklamada, Merit Crystal Cove Otel’de düzenlenen “Deniz Kaplumbağalarının Tedavi ve Rehabilitasyonunda Bilimsel Paylaşımlar ve Güncel Yöntemler” konulu çalıştaya, Veteriner Hekim Prof. Dr. Antonio Di Bello, İtalya Lampedusa Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Merkezi Direktörü Biyolog Daniela Freggi, Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Candan ve Merkezin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Eyup Başkale de katıldı.

Deniz kaplumbağalarının tedavileri hakkında yaptığı sunumda Veteriner Hekim Prof. Dr. Antonio Di Bello, Kuzey Kıbrıs genelinde en çok rastlanan vakaların boğulma üzerine olduğunu belirtti.

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, etkinlikle ilgili açıklamasında “Kurulduğumuz günden bu yana fiziksel kapasitemizi sürekli artırırken doğaya ve tüm canlılara daha fazla katkı sağlayabilecek projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.