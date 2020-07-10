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Deniz : “Kıbrıs Türk Basını, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir”

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Deniz : “Kıbrıs Türk Basını, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir”
Deniz : “Kıbrıs Türk Basını, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1889 yılında yayınlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini, bu başlangıcın Kıbrıs Türk yazılı tarihinin bugüne aktarılmasında öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

Deniz, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının geliştikçe, ülkenin gelişimine de katkı koyabileceğini belirterek, basının; toplum bireylerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında denetleyici ve sorgulayıcı işleviyle de devletin en önemli destek unsuru olduğunu vurguladı.

Deniz, çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, fedakarca çalışarak, sürekli güçlenen, büyüyen ve doğru habercilik görevini başarıyla gerçekleştirmeye çalışan basının, dünya basınında da ayrı bir misyona sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk basınında görev yapan emekçi insanların, gelişen teknolojiyi de kullanarak, KKTC’nin sesi olduklarını ifade etti.

Bugüne kadar görevi başında veya görevi dolayısıyla yaşamını yitiren gazetecileri saygıyla anan Deniz, tüm basın çalışanlarına başarılar dileyerek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

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