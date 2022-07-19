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Deniz: Kıbrıs Türk halkı varlığını Barış Harekatı'na borçludur!

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Deniz: Kıbrıs Türk halkı varlığını Barış Harekatı'na borçludur!

Oda Başkanı Turgay Deniz mesajında şunları kaydetti:

‘20 Temmuz’ tarihi, Kıbrıs Türkü için uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını kanıtladığı ve varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığı ‘Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümüdür.
20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan enosisi engellemek için başlatılmış ve bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı ile yok olmuştur. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir.
Bugün Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini kullanmakta ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de desteğiyle 48 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmektedir.
Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli mücadeler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzun çok somut bir delilidir.  Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur. 
Kıbrıs adasında halen yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesi için elbette bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bize düşen görev, çok daha iyi ve sorunların üstesinden gelmeyi başaran bir idare oluşturmak ve Kıbrıs Rum halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı ile sağlanan gelişmenin geri döndürülemeyeceğini tam olarak anlayabilmesini sağlamaktır.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isterim.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. Yıl Dönümünde; Kıbrıs Türk halkının hak ve hürriyetini korumak için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum

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