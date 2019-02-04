Deniz Kuvvetleri'nden 36 kişi hakkında Gülen cemaati soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

Ankara'da Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde olan 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
AA'nın Başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gülen cemaati üyeleriyle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10'u halen görevde bulunan şüphelilerden 23'ünü yakaladı.
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