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Deniz: Oktay’ın ve ekibinin göstermiş olduğu çalışma takdire şayandır

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti.
Deniz: Oktay’ın ve ekibinin göstermiş olduğu çalışma takdire şayandır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüler.

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti.

Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ekibiyle birlikte Kıbrıs’ın özellikle ekonominin ayağa kalkması ekonomik çarkların dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için çalıştıklarını görmekten Ekonomik Örgütler Platformu olarak son derece memnuniyet duyduklarını belirtti. Turgay Deniz, herkesin merakla beklediği aşı konusunda Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar gelinen süreçte Kıbrıs’a aşıları temin ettiğini etmeye de devam edeceğine vurgu yaparak, bunların planlamasının ve takvimlendirilmesinin Başbakan’la paylaşılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Deniz, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve ekibine de bizzat teşekkür etmek istiyorum. Koydukları çaba göstermiş oldukları çalışma takdire şayandır. Bütün ekip gerçekten KKTC’nin kendi kendine yeterli ekonomisi olması yönünde ve kendi ayakları üzerinde durabilen refah seviyesi yüksek bir KKTC yaratmak için çalıştıklarını görmek bizleri son derece memnun etmiştir” dedi. 

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