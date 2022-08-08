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Deniz paraşütünden düşen kadın turist yaşamını yitirdi

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Yunanistan’ın turistik Korfu Adası’nda deniz paraşütü yapan kadın turist, bağlı bulunduğu emniyet kayışının kopması sonucu 100 metreden denize düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından tekne kaptanı tutuklandı.
Deniz paraşütünden düşen kadın turist yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın turistik Korfu Adası’nda Sivota sahilindeki bir otelde eşi ve oğlu ile birlikte tatil yapan 62 yaşındaki kadın turist T.K, deniz paraşütü (Parasailing) yapmak için tekneye bindi. Eşi ve oğlunun da yanında bulunduğu kadın turist sahilden bir mil açılınca deniz paraşütü ile havalandı.

100 METRE YÜKSEKLİKTEN DENİZE ÇAKILDI

Yaklaşık 150 metre yükselen T.K. paraşütün emniyet kayışının bir anda kopması ile havada dengesini yitirdi, ardından yaklaşık 100 metreden denize düştü.

Kadının denize düştüğünü gören çevredeki tekneler de yardım için bölgeye geldi. Eşi ve oğlunun sinir krizleri geçirdiği, yüzlerce turistin önünde meydana gelen olayda yat ile limanda bekleyen ambulansa taşınan T.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

“HAVA ÇOK SAKİN VE GÜZELDİ BİR ANDA FIRTINA ÇIKTI”

Olaydan sonra su sporları yaptıran 33 yaşındaki tekne kaptanı tutuklandı. Kaptan verdiği ifadede, “Büyük bir şok içerisindeyim. Nasıl oldu bilmiyorum. Paraşütü tekneye bağlayan ip ve aradaki kayış koptu. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayım. Buna inanamıyorum. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Deniz sakin ve hava güzeldi. Bir dakika içinde korkunç bir fırtına çıktı. O fırtınada kayış koptu. Yıllardır bu işi yapıyorum ilk kez böyle bir şey oldu” dedi.

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