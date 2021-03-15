"ESKİ DENİZ'İ SEVMİYORDUM" Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı. Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ediyor.

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı.