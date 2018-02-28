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“Deniz sınırları tahkim kurulunda görüşülmeli”

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“Deniz sınırları tahkim kurulunda görüşülmeli”
“Deniz sınırları tahkim kurulunda görüşülmeli”

Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Denizdeki sorunlarda bir an önce uzlaşmak için öneriler hazırlayarak seçilecek bir tahkim kuruluna götürmeyi kabul etmek gerekir” dedi.

Müzakerelerin devamı konusunda ise Durduran, şunları ifade etti:

“Barış isteyene derhal federal bir Kıbrıs’ta güvenliğin nasıl sürdürülebileceği hakkında inandığı bir formülü hazırladığını söylemeyi öğütleriz.

‘Çok çalıştık, tüm iyi niyetimizi gösterdik’ diye açıklama yapmak marifet değildir. Görüşlerine inanan bıraktığı yerden devam etmeye de hazır olmalıdır. Durumda değişiklik olmuş da artık devam etmek olanaksız olduysa bunu ‘diğer tarafın niyetlerini yeni fark ettik’ veya ‘yeni niyetler ortaya çıktı’ diye açıklamak gerekir.”

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