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Deniz suyu analizleriyle ilgili protokol imzalanıyor

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Deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi hususunda Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalanıyor…
Deniz suyu analizleriyle ilgili protokol imzalanıyor

Deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi hususunda Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalanıyor…

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bugün saat 11.30’da Turizm Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda, halk sağlığının korunması ve deniz suyundaki kirleticiliğe karşı maruziyetin önüne geçilebilmek adına, deniz suyunun kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi hususunda protokol imzalanacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokole, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek imzalayacak.

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