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Deniz ve hava üsleri genişletilip modernize ediliyor

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Deniz ve hava üsleri genişletilip modernize ediliyor
Zigi”deki (Terazi) deniz üssü, Baf’taki hava üssü ve Larnaka’daki “Zinon” isimli harekat üssünü değerlendirmeye ve modernize etmeye çalıştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın, kısa adı “PESCO” (Permanent Structured Cooperation) olan, AB Daimi Yapısal Savunma İşbirliği’ne katılacak ilk ülkeler arasında olmak istediği için “Zigi”deki (Terazi) deniz üssü, Baf’taki hava üssü ve Larnaka’daki “Zinon” isimli harekat üssünü  değerlendirmeye ve modernize etmeye çalıştığı haber verildi. 

Politis’in “Deniz ve Hava Üslerinin Genişletilmesi… Avrupa’nın Savunmasına Katkı” başlıklı haberine göre, Güney Kıbrıs, PESCO’ya katılmak için aranan Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 2’sini savunma harcamalarına aktarılması, ortak savunmaya gerek asker gerek altyapı ve silah sistemleriyle katılma kriterlerini zaten yerine getiriyor.  

RMMO’nun, özellikle deniz ve hava (açık deniz devriye gemileri ve insansız hava araçları) alanlarında güçlendirilmesinin tesadüf olmadığına dikkat çekilen haberde, bütün radarların kontrol edilmesi için kurulacak merkezi hava izleme sistemi koordinasyon sisteminin de Güney Kıbrıs’ın beklenen (PESCO’ya) katılımı açısından artı bir unsur addedildiği kaydedildi.

Habere göre, Rum Yönetimi bu amaçla Terazi’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nü genişletme çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2020’ye kadar tamamlanacak. Üssün genişletilmesi ile AB’nin dış sınırlarını koruma-gözetme ve AB’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde görev alacak Avrupa ülkelerinin savaş gemilerine ev sahipliği ve hizmet sunabilecek. 

Bunun paralelinde Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” de Avrupa kuvvetlerine destek verebilmek için modernize ediliyor.  Üssün saldırı amaçlı saldırı mevzii olarak kullanılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bu altyapıların genişletilmesi ve modernizasyonunun bir kısmının AB tarafından finanse edilmesi için çalışılıyor. 

Güney Kıbrıs’ın Avrupa savunma altyapılarından biri olarak kullanılabilecek diğer bir  unsurunun da Larnaka’daki “Zinon” isimli “Harekat Koordinasyon Merkezi” olduğu kaydedildi. “Zinon”un, bölgede bulunan veya operasyon yapan kuvvetlerin kontrol ve koordinasyonunu denetleme olanağı tanıyan modern bir merkez olduğu da kaydedildi.   

Fileleftheros ise “F-16’ları Kıbrıs Semalarında Daha Sık Göreceğiz… Resmigeçitteki Varlıkları Kıbrıs-Yunanistan’ın PESCO Aracılığıyla İşbirliğini Gösteriyor” başlıklı haberinde,  Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 F-16’nın  16 yıl aradan sonra bu yıl 1 Ekim’deki askeri resmigeçitte uçmasının, Güney Kıbrıs’ın PESCO’ya katılım niyeti çerçevesinde gerçekleştiğini yazdı.

AB’nin, Lizbon Sözleşmesi’nde öngörülen, ortak hava ve kara tatbikatlarına da olanak tanıyan savunma işbirliğini yeniden öncelik belirlediğini kaydeden gazete,  bu gelişmeler ışığı altında Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın da deniz araştırmaları, v.b. alanlarında işbirliğini ileri götürmekte olduğunu, F16’ların da bu çerçevede Güney Kıbrıs semalarında daha sık görüleceğini ekledi. 

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