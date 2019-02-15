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Deniz ve havalimanı giriş kapılarında kayıtdışı işgücüne yönelik broşürler sağıtılıyor

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Deniz ve havalimanı giriş kapılarında kayıtdışı işgücüne yönelik broşürler sağıtılıyor
Deniz ve havalimanı giriş kapılarında kayıtdışı işgücüne yönelik broşürler sağıtılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deniz ve havalimanı giriş kapılarında, KKTC’de çalışma yaşamına ilişkin , kayıtdışılığı önlemek ve mağduriyetleri gidermek adına bilgilendirme broşürleri dağıtmaya başladı.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu kişilerin ve öğrencilerin KKTC’de hangi koşullarda çalışabilecekleri ,çalışma izni alma konusunda izlemeleri gereken prosedürler, ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bilgilendirme broşürlerinde KKTC’de çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklulara uyması gerek kurallar ve yasalar hatırlatılırken, tavsiyelerde bulunuluyor. Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanan broşürler ,muhaceret memurları tarafından ülkeye giriş yapan yabancılara veriliyor.

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