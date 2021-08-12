Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Deniz tuzunun ciltte kuruluğa ve nem kaybına neden olduğunu hatırlatan Koç, "Denizin tuzlu suyu ile birleşen güneş ışınları uzun vadede ciltte aşırı kuruluk, nem kaybı ve çatlamalara sebep olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için ise bol bol su içmek ve cildi doğal yağlarla nemlendirmek gerekiyor" diye konuştu.