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Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

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Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?
Deniz ve Havuz Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Yaz aylarında deniz veya havuzda geçirilen sürenin uzaması ve güneşin etkisiyle cilt problemlerinin ortaya çıkma riskinin artmasına dikkat çeken Dr. Ebru Koç, "Özellikle havuz dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasal maddeler cildimize oldukça zarar vermektedir. Güneşten korunmak ve bronzlaşmak için kullanılan kremlerin içerisindeki kimyasallar da tahmin edilenden daha büyük cilt tahribatlarına sebep olabiliyor" dedi.

Deniz tuzunun ciltte kuruluğa ve nem kaybına neden olduğunu hatırlatan Koç, "Denizin tuzlu suyu ile birleşen güneş ışınları uzun vadede ciltte aşırı kuruluk, nem kaybı ve çatlamalara sebep olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için ise bol bol su içmek ve cildi doğal yağlarla nemlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

Cilt bakımına özen göstermek gerekiyor

Cilt bakımına özen göstermek gerekiyor 

Yaz aylarında cilt sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Yaz aylarında bronzlaşırken mutlaka cildinizi korumayı da ihmal etmemeliyiz.​​​​​​​

Deniz ve güneşin etkisiyle yıpranan, kuruyan cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Güneşe çıktıktan sonra yapılması gereken en önemli cilt bakımıdır. Cildimizden tuzlu suyu ve güneş kreminden kalan artıkları temizlemek için duş almak gerekir.

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Özellikle havuz dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasal maddeler de cildimize oldukça zarar vermektedir. Güneşten korunmak ve bronzlaşmak için kullanılan kremlerin içerisindeki kimyasallar da tahmin edilenden daha büyük cilt tahribatlarına sebep olabiliyor.

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Bu yüzden deniz veya havuz sonrası cildimiz özenle arındırılmalıdır. Cildinizde gerginlik veya yanma hissediyorsanız doğal nemlendirici yağlarla cildinizi nemlendirmelisiniz" açıklamasında bulundu.

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Sıcak yaz günlerinde cildi nemlendirmenin önemine dikkat çeken Koç, "Cildinizi doğal olarak nemlendirmek isterseniz shea yağı ve hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Bu iki yağ cildinizi hem nemlendirir hem de soyularak kötü görünmesine engel olur.

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Güneşlendikten sonra duş almanız ve nemlendirici doğal yağlar kullanmanız, güneş altında nemini kaybetmiş cildinize nemini yeniden kazandırır ve rahatlamasını sağlar. Bu yağlar doğal olup soğuk sıkım yöntemi ile elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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