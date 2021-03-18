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Deniz yosunu yiyen büyükbaş hayvanlar "yüzde 70 daha az gaz çıkartıyor"

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Times gazetesinin haberine göre bilim insanları, ineklerin yemlerine bir parça deniz yosunu konulması durumunda, bu hayvanların çıkarttıkları gazdan kaynaklanan metan gazı emisyonunun yüzde 70 oranında düştüğünü tespit etti.
Deniz yosunu yiyen büyükbaş hayvanlar "yüzde 70 daha az gaz çıkartıyor"

Bilim insanları, ineklerin yemlerine bir parça deniz yosunu konulması durumunda, bu hayvanların çıkarttıkları gazdan kaynaklanan metan gazı emisyonunun yüzde 70 oranında düştüğünü tespit etti.

Times gazetesinde yer alan habere göre çalışmayla, besi hayvanı üretimi ve et tüketiminin iklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir.

Çalışmayı yürüten California Üniversitesi uzmanlarından Ermias Kebreab gazeteye yaptığı açıklamada "Büyükbaş hayvan üretimi sera gazı salımında büyük bir rol oynuyor, dolayısıyla bu bir dönüm noktası olabilir" dedi.

Times tarımın karbon emisyonlarına etkisi konusundaki rakamların tartışmalı olduğunu, ancak genel olarak yüzde 10'unu ürettiğine inanıldığını belirtiyor. Bunun büyük kısmının da, büyük miktarlarda gaz üreten büyükbaş hayvanlar oluşturuyor.

Habere göre 10 yıl önce sahilde yaşayan Kanadalı bir çiftçi, süt ineklerini deniz yosunuyla beslemeye başladı. Böylece daha çok süt ürettiklerine inanıyordu ve deniz yosununu hayvan yemi olarak pazarlamaya başladı.

Çiftçinin iddiasını araştıran uzmanlar, üretilen metan gazını beşte bir oranında azalttığını saptadılar. Daha sonra daha iyi yosun seçenekleri aramaya başlayan bilim insanları, kızıl deniz yosununun, sindirim sürecinde mikroplar tarafından metan üretmek için kullanılan bir enzime müdahale ederek, bu gazın üretimini neredeyse tamamen azalttığını fark ettiler.

Enzimin harekete geçmesinin önlenmesi, metan gazı üretimini de engelledi ve bunun yerine hidrojen üretimi önemli oranda arttı.

'Büyümede ve ette fark yok'

Araştırmacılar laboratuar testlerinin ardından, 14 tosuna kızıl deniz yosunlu yem verdi ve normal beslenen 7 diğer tosunla kıyasladı.

Uzmanlar, yemlerine yüzde 0,5 oranında yosun karıştırılan tosunların yüzde 68 daha az metan ürettiğini tespit etti. Hayvanların büyümelerinde ve etlerinin tadında da herhangi bir farklılık oluşmadı.

Kebreab, bazı şirketlerin bu yemi ticari düzeyde satmak için çalışmalar yaptığını belirtti.

Araştırmalar, bu yöntemin kullanılmasının tüketicileri etkilemeyeceğini ve iklim değişikliğiyle mücadelede yararlı olacağını gösteriyor. Kebreab hayvanların da etkilenmediğini söyledi ve "Davranışlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Onlara kalırsa normalde yedikleri gibi yiyorlar ve yaşıyorlar" dedi.

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