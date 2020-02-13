Deniz Yücel'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 'PKK propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya dönen sanık Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Mütalaada, sanığın 'PKK ve örgüt mensuplarını övecek, örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu' anlatıldı.

Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçunun maddi unsurları oluşmadığı için bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Yücel'in avukatı Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.

Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.