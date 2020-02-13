  • BIST 120.189
  • Altın 306,655
  • Dolar 6,0549
  • Euro 6,5873
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Deniz Yücel'in 15 yıla kadar hapsi istendi

»
Deniz Yücel'in 15 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Yücel'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 'PKK propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya dönen sanık Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Mütalaada, sanığın 'PKK ve örgüt mensuplarını övecek, örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu' anlatıldı.

Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçunun maddi unsurları oluşmadığı için bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Yücel'in avukatı Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.

Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de elektrik faturası santralden eve ikiye katlanıyor13 Şubat 2020 Perşembe 11:38
  • Kadın kimliğiyle sahte hesap açarak parka çağırdığı 17 yaşındaki genci bıçakladı12 Şubat 2020 Çarşamba 23:59
  • TC Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü12 Şubat 2020 Çarşamba 23:26
  • Damacanaya işemekle suçlanan adam: Ona değil asansörün zeminine yaptım12 Şubat 2020 Çarşamba 22:36
  • Son DAKİKA Haberi: AtlasGlobal iflasını açıklamaya hazırlanıyor!12 Şubat 2020 Çarşamba 17:40
  • Son Dakika: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler! (VİDEO)12 Şubat 2020 Çarşamba 16:38
  • Tayfur Sökmen’in ailesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özür bekliyor12 Şubat 2020 Çarşamba 13:43
  • Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi12 Şubat 2020 Çarşamba 13:29
  • Türk ve Alman Polisi telefon dolandırıcılığı zanlılarına ortak operasyon düzenledi12 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
  • Edoğan ile Putin telefonda görüştü12 Şubat 2020 Çarşamba 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti