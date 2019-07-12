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Denizaltıya uyuşturucu operasyonu (VİDEO)

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ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi. O anlar, sahil güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı.
Denizaltıya uyuşturucu operasyonu (VİDEO)

 

Olay, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda, 18 Haziran’da meydana geldi. Cutter Munro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltıya, sürat tekneleri ile yaklaştı. Seyir halinde olan denizaltıya yaklaşan sahil güvenlik ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı.

ABD medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını açıkladı. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucuyu ele geçirdiği belirtildi.

 

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