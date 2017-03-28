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Denizbank'ın sahibinden Ukrayna'da satış

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Denizbank'ın sahibinden Ukrayna'da satış
Sberbank'ın, Ukrayna bulunan ortaklığını Letonya ve Belarus merkezli şirketlerden oluşan konsorsiyuma sattığı bildirildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank’ın, Ukrayna bulunan ortaklığını Letonya ve Belarus merkezli şirketlerden oluşan konsorsiyuma sattığı bildirildi.

Belçikalı Dexia’nın 2011 yılında sermaye ihtiyacını karşılamak için Türkiye’deki iştiraki Denizbank’ı satışa çıkarmasının ardından, 2012 yılında Rus Sberbank, bankayı satın almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Sberbank’ın Ukrayna’da bulunan ortaklığına ait yüzde 100 hissenin, Letonya merkezli Norvik Bank ve Belaruslu bir özel şirketin oluşturduğu yatırımcı grubuna satıldığı belirtildi.

Açıklamada, Letonyalı ve Ukraynalı yetkililerin satışa onay vermesi halinde işlemlerin bu yılın ikinci yarısına kadar tamamlanacağı kaydedilirken, satış işlemi sonrasında Sberbank’ın konsolide mali sonuçlarında kayda değer bir değişikliğin yaşanmasının beklenmediği ifade edildi.Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, geçtiğimiz günlerde, ülkede bulunan Rus sermayeli bankaların faaliyetlerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler içeren bir karar imzalamıştı.

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