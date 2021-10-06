“Denizcilik” ve “Gemi Modelleri” Sergisi Açılışı Cumartesi Günü Yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının “Denizcilik” sergisi ve İsmail Topal tarafından yapımı gerçekleşen “Gemi Modelleri” sergisinin açılışı 9 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde yapılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, YDÜ’nün organizasyonu ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı doğum yılı onuruna düzenlenen serginin açılışını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak.

Sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 20 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

MİNE OKUR’UN “DOĞA YANSIMALARI” SERGİSİ 11 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Mine Okur’un “Doğa Yansımaları” adlı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı kişisel sergi açılışı ise, 11 Ekim Pazartesi günü saat 09.30’da YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

Açılış, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirilecek.

Sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 30 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.