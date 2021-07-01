Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95.yıldönünü Gazimağusa da törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95.yıldönünü Gazimağusa da törenle kutlandı.

Türkiye’de 1 Temnuz tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk Bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören gerçekleştirildi.

Protokol sırasına göre Anıt’a çelenklerin konmasıyla başlayan törende ilk olarak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra gün dolayısıyla Sahil Güvenlik Gazimağuaa Grup Komutanlığı’ndan Piyade Deniz Teğmen Atilla Abdurrahim Çavuşığlu bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu deniz hukukunda Kabotaj’ın; bir devletin kendi kıyıları boyunca, limanları arasında yaptığı ticaret yada deniz seferlerinin tümü olarak belirtildiğini söyleyerek, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun Kurtuluş Savaşının denizlerdeki diğer bir zaferi olduğunu vurguladı.

Denizcilik sektörüne canlılık ve dinamizim getiren Türk deniz filosunun kapasitesinin artırılmasını sağlayan ve zengin deniz kaynaklarının değerlendirilmesinin yolunu açan Kabotaj Yasasının gelişim sürecindeki önemli bir kazanım olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun gelecek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çavuşoğlu KKTC deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ile yat turizm işletmeciliği girişimleri ile ekonomisini daha güçlü bir yapıya ulaştıracağını anımsatarak, gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz filosuyla, modern işlek limanları ve tersaneleriyle daha güçlü bir konuma ulaşmasını ümit ettiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu ” Türk Ulusu adına kıyılarımızda hakkımızı koruyan; uluslararası deniz ve limanlarda Türk Bayrağını dalgalandıran Türk denizcilerinin, ekonomi, sanayi ve Vatan savunmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaktadır” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.