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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın, Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa'daki tören, Zafer Anıtı önünde saat 09.00'da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende ayrıca Gazimağusa Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan bir subay, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

GİRNE

Girne'deki tören saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Törende, anıta çelenkler sunulacak ve saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekileceği törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.

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