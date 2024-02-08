Denizde bir ceset daha bulundu...

Girne-Taşucu seferi sırasında KKTC Mersin arasında bir kadın cesedi bulundu.
Gemi personeli tarafından fark edilen durumun ardından sahil güvenlik ekiplerine durum bildirildi.
Mersin Sahil Güvenlik ekipleri gelerek cesedi denizden çıkardı.
Cesedin kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili henüz bir bilgi edinilemezken, KKTC ve Türkiye sahillerine son dönemde bulunan cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.