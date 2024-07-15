Denizde cesedi bulunan kadının kimliği açıklandı

14.07.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısında bulunan kayalıkların arasında su içerisinde bulunan cansız kadın bedeni ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, kimliğinin Gazimağusa’da sakin Güldeniz ÖZEL (K-45) olduğu tespit edilmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturması devam etmektedir.
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