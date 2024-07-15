Denizde cesedi bulunan kadının kimliği açıklandı

Silver Beach'te cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu... Polis, ölen kişinin Güldeniz Özel olduğunu açıkladı...

14.07.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısında bulunan kayalıkların arasında su içerisinde bulunan cansız kadın bedeni ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, kimliğinin Gazimağusa’da sakin Güldeniz ÖZEL (K-45) olduğu tespit edilmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturması devam etmektedir.