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Denizde cesedi bulunan kadının kimliği açıklandı

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Silver Beach'te cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu... Polis, ölen kişinin Güldeniz Özel olduğunu açıkladı...
Denizde cesedi bulunan kadının kimliği açıklandı

14.07.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısında bulunan kayalıkların arasında su içerisinde bulunan cansız kadın bedeni ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, kimliğinin Gazimağusa’da sakin Güldeniz ÖZEL (K-45) olduğu tespit edilmiştir.

 Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturması devam etmektedir.

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