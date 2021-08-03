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“Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği 8 Ağustos Pazar Günü Yapılıyor

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Çocuklar Gençler Ve Ailelere Yönelik Bir Çok Aktivitenin Yer Alacağı Etkinlik Alagadi 2’de Gerçekleştirilecek
“Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği 8 Ağustos Pazar Günü Yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele  Komisyonu’nun, amatör balıkçılıkta ülkenin en popüler gurubu olan Ogga Team, Kaplumbağaları Koruma Deneği, Girne Belediyesi, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Girne Leo Kulübü, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, EKOR Un Ürünleri ve Master Roaster Cafe ile işbirliğinde organize ettiği “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştiriliyor.

 

Çocuklara ve gençlere doğayı ve denizi sevdirmek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının ülkemiz ve dünya açısından önemine dikkat çekmek, ailelere çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak yaratmak amacıyla tüm halka açık olarak düzenlenen “Denizde Doğayı Hisset 3” etkinliği, 8 Ağustos Pazar günü Alagadi  2 sahilinde gerçekleştirilecek.

 

Etkinlik saat 17.00’de  kayıtların alınıp thsirtlerin dağıtımının ardından, deniz kaplumbağaları için en büyük tehlike olan  sahildeki atıklarla ilgili temizlik ile başlayacak.

 

Bunu  çocuk ve ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirecekleri survivor, torba yarışı, ip çekme ve değnek oyunu olmak üzere bir çok eğlenceli ve ödüllü  aktiviteler hayata geçirilmesi  izleyecek.

 

Oyun ve aktivitelerin tamamlanmasının ardından saat 19:30 ‘da Kaplumbağaları Koruma Derneği ekibinin katılımcılarla birlikte yavru deniz kaplumbağalarının denize bırakılması ile etkinlik sona erecek.

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