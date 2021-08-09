“Denizde Doğayı Hisset" etkinliği gerçekleşti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği ve bu yıl 3. kez düzenlenen “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği ve bu yıl 3. kez düzenlenen “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katıldı.

Alagadi 2 sahilinde gerçekleşen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler ile birlikte çeşitli yarışmalarda yapıldı. Yarışma sonucunda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’de katıldı. Yapılan aktivitelerin ardından akşam üzeri saat 19.30’da yuvalarından çıkmalarına yardım edilen yavru kablumbağaların denize ulaşmasına yardım edilirken, çocuklara bilgi veren yetkililer nesilleri tükenmekte olan kablumbağaların korunması için neler yapılabileceğini anlattı.

Organizasyon sonunda konuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, çevremize, ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu tarz etkinliklere dernek olarak her zaman katkı koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini belirtti. Özdamar ayrıca bu organizasyona öncü olan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve OGGA Team’e kendilerini bu organizasyona paydaş yaptıkları için teşekkür etti ve geleceğimiz olan çocuklarımızın etraflarına duyarlı bireyler olmaları ve çocukların gelişimi açısından bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.