  • BIST 1.440,390
  • Altın 484,85
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

“Denizde Doğayı Hisset" etkinliği gerçekleşti

» »
KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği ve bu yıl 3. kez düzenlenen  “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katıldı.
“Denizde Doğayı Hisset" etkinliği gerçekleşti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği ve bu yıl 3. kez düzenlenen  “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katıldı.

Alagadi 2 sahilinde gerçekleşen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler ile birlikte çeşitli yarışmalarda yapıldı. Yarışma sonucunda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’de katıldı. Yapılan aktivitelerin ardından akşam üzeri saat 19.30’da yuvalarından çıkmalarına yardım edilen yavru kablumbağaların denize ulaşmasına yardım edilirken, çocuklara bilgi veren yetkililer nesilleri tükenmekte olan kablumbağaların korunması için neler yapılabileceğini anlattı.

Organizasyon sonunda konuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, çevremize, ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu tarz etkinliklere dernek olarak her zaman katkı koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini belirtti. Özdamar ayrıca bu organizasyona öncü olan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve OGGA Team’e kendilerini bu organizasyona paydaş yaptıkları için teşekkür etti ve geleceğimiz olan çocuklarımızın etraflarına duyarlı bireyler olmaları ve çocukların gelişimi açısından bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin İlk Etabı Yarın Gerçekleştirilecek05 Ağustos 2021 Perşembe 17:42
  • İklim değişikliği: Bu yaza damga vuran orman yangıları, sıcak hava dalgaları ve sel felaketleri03 Ağustos 2021 Salı 21:36
  • İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor27 Temmuz 2021 Salı 12:57
  • İskandinav ülkelerinde şantiyeler nasıl çevreci olabildi?26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28
  • “Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:45
  • G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59
  • Çevre Bakanlığı Denize Atık Su Bırakıldığı İddiaları Üzerine İnceleme Yaptı23 Temmuz 2021 Cuma 14:23
  • İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler belli oldu23 Temmuz 2021 Cuma 12:54
  • Küresel Isınma Nedeniyle Her Yıl 5 Milyon İnsan Ölüyor22 Temmuz 2021 Perşembe 23:30
  • Ay'daki Yalpalama, 2030'larda Dünya'da Yıkıcı Sellere Yol Açacak22 Temmuz 2021 Perşembe 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti