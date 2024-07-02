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Denizde hareketsiz olarak bulunan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi!

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Karşıyaka’da sakin Ahmet Deniz Tabakoğlu denize daldıktan sonra hayatını kaybetti.
Denizde hareketsiz olarak bulunan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’de saat 11.30 sıralarında kıyıdan 500 metre deniz içerisinde Karşıyaka’da sakin Ahmet Deniz Tabakoğlu (E-19), arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından deniz içerisinde hareketsiz olarak tespit edilmesinin ardından kıyıya çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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