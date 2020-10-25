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Denizde kaybolan şahıs bulundu

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:45’te, Girne Acapulco Oteli sahilinden denize giren 3 şahıstan 2’sinin geri döndüğü 1 kişi’nin kayıp olduğu bilgisi otel gorevlilerinden 158 sahil güvenlik ihbar hattına bildirilmiştir.
Denizde kaybolan şahıs bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:45’te, Girne Acapulco Oteli sahilinden denize giren 3 şahıstan 2’sinin geri döndüğü 1 kişi’nin kayıp olduğu bilgisi otel gorevlilerinden 158 sahil güvenlik ihbar hattına bildirilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30’da Müjdat Çavuş (E-60) otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmış ve otel yetkililerine teslim edilmiştir. kayip-001.jpg

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