Denizde yaşamını yitiren Muhammad’ın ölüm sebebi açıklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da deniz içerisinde hareketsiz olarak bulunan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustapha Uba Muhammad’a (E-23) otopsi yapıldı.

Muhammad’ın otopsisinde ölümünün “suda boğulma asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Suda boğulma asfiksi nedir?

Suda boğulma, ağız ve burnun sıvı içinde kalmasının bir sonucu olan asfiksi türü. Suda boğulma en yaygın ölüm nedenlerinden biridir ve yılda yüz binlerce insan bu nedenden hayatını kaybetmektedir. Sıcak havaya sahip bölgelerde yaşayan ve/veya suya kolay erişimi olan kişilerde boğulma daha sık görülür.