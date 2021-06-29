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Denize Atladığı Sırada Boynundan Yaralandı, Yoğum Bakımda

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Denize Atladığı Sırada Boynundan Yaralandı, Yoğum Bakımda

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

28.06.2021 tarihinde saat 15:00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir hotele ait denizde; Mert ÖCAL (E-19)  denize atladığı bir sırada boynundan yaralanmıştır. Bahse konu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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