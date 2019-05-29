  • BIST 87.186
  • Altın 247,717
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Denize daldı.. Boynu kırıldı!

» »
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga’da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralanmıştır.
Denize daldı.. Boynu kırıldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga’da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi-ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.(BRT/PGM)

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke BB Aziz Kaya: Herhangi bir trafik güvenliği veya kural ihlalinde polis tarafından yazılması rica olunur.15 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
  • Denktaş, Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi12 Nisan 2019 Cuma 16:10
  • 10. Yafa Portakal Şöleni gerçekleştirildi08 Nisan 2019 Pazartesi 09:50
  • 10. Lefke Yafa Portakal Festivali bugün gerçekleştirildi06 Nisan 2019 Cumartesi 13:47
  • Özyiğit, Yeşilırmak ve Yedidalga'yı ziyaret etti; bölge okullarında inceleme yaptı04 Nisan 2019 Perşembe 11:05
  • 10. Yafa Portakal Festivali 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı Merkezi’nde01 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
  • UBP Lefke İlçe Gençlik Kollarından Lefke ilkokullarındaki ihtiyaçlı çocuklara bağış19 Mart 2019 Salı 15:10
  • Kaya:Sudan alınan örnekler laboratuvara gönderildi13 Mart 2019 Çarşamba 10:00
  • Lefke Belediye Başkanı Kaya: Su ile ilgili korkulacak birşey yok10 Mart 2019 Pazar 21:33
  • Lefke'de çevre felaketine doğru!08 Mart 2019 Cuma 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti