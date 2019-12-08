Denize düşen Halil Karakız’ın Öldürüldüğü Tespit Edildi

6 Aralık’ta Girne’de eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Polisin meseleyle ilgili yürüttüğü soruşturmada zanlı olarak görülen 20 yaşındaki Arif Gökçek bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söylerken, zanlı mahkemede suçlamaları reddetti.

Avukat istemeyen zanlı Arif Gökçek ise, hakkındaki suçlamayı reddederek, Halil Karakız’ın 10 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. Karakız’ın psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu öne süren Gökçek, “O gün alkol aldık, cips açtık. Babasıyla ilgili sorunları anlatıp ağladı. Kendini denize bıraktı. Ben yüzme bilmiyorum. Gözümdeki morluk kayalara çarpmam nedeniyle oldu. Benim suçum yok” dedi.

Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.