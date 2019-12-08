  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Denize düşen Halil Karakız’ın Öldürüldüğü Tespit Edildi

» »
Denize düşen Halil Karakız’ın Öldürüldüğü Tespit Edildi
Denize düşen Halil Karakız’ın Öldürüldüğü Tespit Edildi

6 Aralık’ta Girne’de eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Polisin meseleyle ilgili yürüttüğü soruşturmada zanlı olarak görülen 20 yaşındaki Arif Gökçek bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söylerken, zanlı mahkemede suçlamaları reddetti.

Avukat istemeyen zanlı Arif Gökçek ise, hakkındaki suçlamayı reddederek, Halil Karakız’ın 10 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. Karakız’ın psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu öne süren Gökçek, “O gün alkol aldık, cips açtık. Babasıyla ilgili sorunları anlatıp ağladı. Kendini denize bıraktı. Ben yüzme bilmiyorum. Gözümdeki morluk kayalara çarpmam nedeniyle oldu. Benim suçum yok” dedi.

Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kıbrıs Sorunu Buzdolabına kondu"08 Aralık 2019 Pazar 17:46
  • Lapta’da 16 yaşından küçük çocuğa taciz iddiası08 Aralık 2019 Pazar 15:52
  • Bağımsızlık Yolu Dayanışma Yemeği Yoğun Katılımla Gerçekleşti08 Aralık 2019 Pazar 11:49
  • Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlıyor08 Aralık 2019 Pazar 11:39
  • Lefkoşa ve İskele'de asayiş denetimi08 Aralık 2019 Pazar 11:37
  • Hava parçalı bulutlu ve yer yer...08 Aralık 2019 Pazar 11:30
  • Dikmen-Boğazköy Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarandı08 Aralık 2019 Pazar 11:29
  • Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda bazı yerler trafiğe kapanacak08 Aralık 2019 Pazar 11:27
  • Ferdu Zengi hayatını kaybetti08 Aralık 2019 Pazar 11:26
  • Taçoy: 50 megawattlık güneş enerjisi yatırımı yapacağız07 Aralık 2019 Cumartesi 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti