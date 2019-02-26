  • BIST 105.082
  • Altın 226,624
  • Dolar 5,3053
  • Euro 6,0338
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Denizi bulunmayan şehire plaj vaadi

»
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Osman Zolan yeniden seçilmesi halinde kente halk plajı yapılacağını duyurdu.
Denizi bulunmayan şehire plaj vaadi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Osman Zolan yeniden seçilmesi halinde kente halk plajı yapılacağını duyurdu.

Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri ‘vizyon projeler’in tanıtımını düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuyla paylaştı.

 

Haber Denizli internet sitesine göre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda AKP’li aday 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi gelecek dönemde hayata geçireceklerini vadetti.

“Kendimizi motive etmek anlamında bir hedef koyuyoruz”diyen Zolan Denizli’nin ihtiyaçlarını tek tek tespit ettiklerini söyledi.

Denizli’nin adında ‘deniz’ kelimesinin bulunmasına rağmen şehirde denizin bulunmadığını söyleyen Zolan, kente halk plajı yapacaklarını duyurdu. Başkan Zolan, yapılacak halk plajında geniş kumsal, spor alanları ve kır düğünü salonlarının da olacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KHK mağduru ölümünden sonra işe iade edildi26 Şubat 2019 Salı 20:32
  • Google açıkladı: Seçimi kim kazanacak ?26 Şubat 2019 Salı 20:28
  • Komünist Başkan:Bir ülkede kadın yönetime girmediği sürece o ülkenin gelişme ihtimali yoktur.26 Şubat 2019 Salı 20:04
  • Soylu, geçmiş içişleri bakanlarından beter olacak26 Şubat 2019 Salı 19:49
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz26 Şubat 2019 Salı 18:53
  • Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ‘Çocuklarım var’ diye yalvardı26 Şubat 2019 Salı 15:31
  • Fatih Altaylı: Umut Partisi için patent başvurusu yapılmış, amblemi dört yapraklı yonca26 Şubat 2019 Salı 14:43
  • Taş: Biliyorsunuz Karadenizliyiz, burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz26 Şubat 2019 Salı 14:16
  • Gelin ve damat yakınlarının 'En çok siz dans ettiniz' kavgası26 Şubat 2019 Salı 09:17
  • 59 yaşındaki adam banka soymaya kalktı !25 Şubat 2019 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti