Denizi parsellemeye devam!

Birçok otelin, denizi doldurarak otele dahil etme işlemi sürerken, bu kez Girne’nin tam orta yerinde, denizi parselleme operasyonu sürüyor...

Taner ULUTAŞ

Sahil ve kıyıların yağmalanması olayı devam ederken, yetkililerin bu durumu görmezden gelmesi, tepkilerin büyümesine neden oluyor. Birçok otelin, denizi doldurarak otele dahil etme işlemi sürerken, bu kez Girne’nin tam orta yerinde, denizi parselleme operasyonu sürüyor.

Girne kordon boyunda faaliyet gösteren Rocks Otel yetkilileri, otel önündeki platformu büyültme işlemine devam ederken, halkın malı olan denizin işgal edilmesine de göz yumuluyor.

Girne’de ikamet eden birçok vatandaş denizin işgal edilmesine tepki gösterirken, ayni bölgede ikamet eden bir vatandaş yaptığı açıklamada, Rocks Otel önündeki platformun her gün büyütüldüğünü ve denizin metrelerce işgal edildiğini kaydederek, “Dome Otel ile askeri bölge arasında kalan koy platformla Rocks hotel tarafından işgal ediliyor” dedi.

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, “gönderdiğim resimlerden de görüleceği gibi platform büyütülerek deniz işgal edilirken bunlara dur diyecek makam da yok. Girne Belediyesini göreve davet ediyorum. Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve sahillerimizin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığına bağlı Liman Başkanlığı yetkilileri nerede diye sormak istiyorum. Daha doğrusu, hükümet eden tüm yetkililer nerede? Hepsi günden güne büyütülen platform ile metre metre işgal edilen denizin durumunu görmüyorlar mı? Girne’nin göbeğindeki bu durumu görmezlerse neresini görecekler” ifadesinde bulundu.

DENİZİN İŞGALİ ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

İş güvenliğinden yoksun halde denizin işgali emrine uymak zorunda bırakılan işçilerin çalışmaları, duyarlı bir vatandaş tarafınca görüntülenerek anbean kaydedildi.

İşte o görüntüler: